距離2026地方縣市首長選戰約1年多，其中新北市部分，國民黨籍的市長侯友宜即將卸任，交棒人選格外受到外界關注。現傳侯友宜屬意副市長劉和然接棒，不過國民黨中央與地方人士，都較為看好台北市副市長李四川。而23日北市府市政總質詢時，李四川也被問到選舉議題，他表示自己從頭到尾的論調都一致，「說不選沒人相信，說要選也沒人相信，就好好替台北市服務，隔壁的事看看就好。」

國民黨台北市議員秦慧珠於質詢時指出，她與李四川、劉和然等人，都曾在台北縣政府時期共事，當時她是觀旅局長、劉和然是教育局長，李四川則是工務局長。秦認為兩人都是相當專業的人才，也都分別受到首長重用。

而被問到2026年是否參選新北市長一職？李四川則維持一貫的說法，表示自己在台北市任職，就應該好好做台北市的事，「隔壁的事情看看就好。」李強調，自己說絕不參選不會有人相信，說要參選也沒人相信，只好維持現在好好為台北市工作才是重點。

一旁的市長蔣萬安也被問到「是否捨得讓李四川去選新北市長？」他則強調自己一直都是「萬安緊抱」，「川伯非常用心為台北市政努力，深受市民及里長肯定，特別工程專業上真的沒有話講。」