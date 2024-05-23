富邦悍將24日起將在台北大巨蛋與台鋼雄鷹進行3連戰，這也是悍將首次「攻蛋」，球團也公布3日預售票房，合計已達4萬張以上。

悍將當初與新北市政府簽下OT合約時，其中60場主場都必須要安排在新莊棒球場，不過雙方在經過協調後，將其中3場主場改到大巨蛋，同時也將利用這週末進行年度主題日「悍將中學」。

為了迎接悍將首次前進大巨蛋，24日悍將首場大巨蛋主場賽事，將免費贈送進場球迷觀賽證書，共同紀念這富邦悍將的第一次。25、26日「悍將中學」主題日賽後則有周湯豪、曾沛慈、蔡健雅、葛西瓦等人熱情開唱。

球團也公布這3天「攻蛋」門票預售票房，熱力區之座位均已早早完售，3天預售均超過萬張，合計已達4萬張以上，今天悍將全隊也提前到大巨蛋練球，提前適應室內球場燈光、視野。而在24日3連戰首戰，悍將邀請日職傳奇名將秋山幸二擔任開球嘉賓，賽前也會和副領隊郭泰源進行對談球迷會，他也在今天下午抵達台灣。