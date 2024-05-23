台北市消防局消防宣導車，今天（23日）早上10點有幼兒園消防宣導活動，因為配合幼兒園，車輛到達附近打電話請幼兒園開門，才能將消防宣導車停進園區內，而當時在巷弄內的雙網線上暫時停車，而造成用路民眾的困擾，消防隊表示，違停就是不對，不好的示範造成民眾觀感不佳，會開會自行檢討，並對此行為表示抱歉。

台北市消防局的消防宣導車，早上進行宣導活動，臨時停車在黃網線上，造成民眾觀感不佳，消防局表示會自我檢討。（翻攝爆料公社）

消防宣導車進行幼稚園消防宣導活動，當時是等校方開門，才會違規臨停黃網線，照片為活動時拍攝。（翻攝畫面）

據了解，當時這輛消防導車是雙溪分隊要前往旁邊民族國中附設幼稚園內，進行防火宣導的勤務，因為配合校方有關校園安全，在到達時才聯繫校方開門，車輛才得以駛入，當時宣導車會停在黃網線上，就是在聯繫校方開門，因為車輛較大台，才會違規暫時停在該處。

消防宣導車進行幼稚園消防宣導活動，當時是等校方開門，才會違規臨停黃網線，照片為活動時拍攝。（翻攝畫面）

而宣導車違規停車，被民眾用行車紀錄器拍下，PO在網路《爆料公社》，並發文表示「好大一台三寶啊，又是違停車，趕快叫警察來開單，靠近發現，阿不行，政府的，好吧我自己閃。」

消防局表示，違規停車就是不對的行為，造成民眾觀感不佳，實在感到抱歉，針對這起車輛違停事件，消防局表示會開會自行檢討過失的部分。