新竹縣敬老禮金申請辦法。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣5月初公告為嘉惠因入籍時間門檻無法領敬老福利津貼的長輩，從2022年開始發放敬老禮金1萬元，申請日期從4月1日至9月底，但有媒體報導標題誤植為端午禮金，導致縣府社會處電話被打爆，社會處也緊急通知各議員，若有民眾詢問起，可告知正確資訊。

有媒體標題稱新竹縣端午節可請領敬老禮金，為各縣市最高有1萬元，導致不少民眾誤會有端午禮金可拿，紛紛打電話到縣府詢問。縣府23日澄清，新竹縣並未有發放端午禮金，而是日前公開的「113年度敬老禮金說明」，受理時間至9月30日，受理申請單位為各鄉鎮市公所，非端午節好禮，請民眾留意。

新竹縣府為嘉惠因入籍時間門檻無法領敬老福利津貼的長輩，發放敬老禮金1萬元，自4月1日起到9月3 0日止受理申請，符合資格的長輩們收到通知後，備妥相關資料至戶籍地所在的鄉鎮市公所申請，提醒已有領取敬老福利津貼者，敬老禮金不重複發給。

敬老禮金設有排富條款，申請資格為今年年滿65歲，2005年8月1日以後設籍新竹縣截至申請日當日已持續設籍滿10年者。若去年已申請並審核通過的長輩，今年可免重新申請。另外，最近1年內居住國內未滿183日、現職軍公教及公營事業職員工、經政府補助收容安置、入獄服刑、因案羈押或拘禁者，皆不能領取敬老禮金。

敬老禮金發放日期第1次暫定年中發放，前一年度已申請審核通過及2024年4月1日至5月31日提出申請並審核通過者。第2次發放暫定年底發放，為2024年6月1日至9月30日提出申請並審核通過者。