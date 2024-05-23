明明天天都有刷牙，為何還是蛀牙？或許問題出在潔牙方式不正確。對此，牙醫師表示，在診間常會遇到很多刷不好牙的病人，原因往往在於「上下排牙齒一起刷」，這完全是錯的，正確應是上下分開刷，尤其最容易卡髒汙的位置，其實是在牙齒跟牙肉之間的縫隙，此處務必要注意清潔。

醫師許家榕在個人粉專發布影片，分享自身是如何教導患者刷牙。他提到，會先請病人手拿鏡子照著口腔，接著再為其直接指出發炎較嚴重處，並告知這些地方該怎麼刷才對，或是哪裡刷得不好，可提供客製化的建議。

許家榕接著說，在診間很常會遇到，病人刷不好的原因往往是上下排牙齒一起刷，這完全是錯的，正確應是上下分開刷，因最容易卡髒汙的位置其實是在牙齒跟牙肉之間的縫隙，在刷上排時，就單純刷上排就好，而每個牙齒除了正面外，咬合面的地方也要刷到，還有外面、裡面都有肉，要讓刷毛輕輕地插到肉的縫隙內，此動作是最重要的。

刷完牙後也要記得使用牙線，許家榕強調，牙線是不能取代的，牙刷只能清潔牙齒表面，當刷完牙之後，牙縫其實是沒有被清潔到的，所以一定要再使用牙線來清牙縫，兩者清潔地方完全不同。

至於很多人還會額外使用漱口水，許家榕說，有加分的效果，若真的已經刷牙刷得很正確了，確實可以從原本的90分提升到95分；但倘若平常都沒有刷得很好，那只用漱口水來清潔口腔，那還是不及格。

牙醫師曹皓崴過去曾分享刷牙4大技巧，分別是將牙刷刷毛與牙齒呈45度角；小幅度的來回移動；旋轉刷向牙齒的咬合面；一次刷2～3顆就好；別忘了牙齒相鄰的兩個面。他並提醒，牙刷刷不到，可以用牙線或牙間刷清潔，從現在開始改變刷牙方式，花點時間覺察自身的動作，就能保護牙齦、牙齒少受傷害。