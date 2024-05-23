基隆市中正公園兒童遊戲場將於6月啟用，但有民眾發現擋土牆上緣出現水泥剝落，議員韓世昱指出，這可能危害民眾安全，要求市府立即改善。（張志康攝）

基隆市中正公園的希望之丘兒童遊戲場已經接近完工，但市議員發現，兒童遊戲場後方擋土牆卻出現水泥剝落，可能會危害民眾的生命安全，要求市府立即改善。另外，也直指市府先前承諾的風雨走廊尚未落實，提醒市府不要漏掉。

中正公園的兒童遊戲場是不少五、六年級的兒時回憶，尤其是大象溜滑梯，更是許多民眾心中最美好的環節。市府將1500平方公尺的舊遊戲場拆除，改造成三層樓高的遊戲塔，整體工程在今年1月中旬完工，已經完成驗收，先前最令人擔心的兒童遊具檢驗，也於上周順利通過，市府預計將於6月中旬啟用。

近期隨著兒童遊戲場圍籬逐漸撤去，也常有附近的民眾及早起運動的民眾走進遊戲場後發現，遊戲場後方擋土牆的水泥竟出現了剝落的現象。市議員韓世昱23日進行會勘時指出，剝落的水泥塊已經出現了闊達十餘公分的間隙，剝落下來的水泥塊更達10公分以上，若從三層樓高的地方砸到地面，後果不堪設想。

基隆市政府都市發展處表示，將拉起警戒線，立即改善水泥塊剝落的問題。

基隆市中正公園兒童遊戲場將於6月啟用，但有民眾發現擋土牆上緣出現水泥剝落，議員韓世昱指出，這可能危害民眾安全，要求市府立即改善。（張志康攝）

基隆市中正公園兒童遊戲場將於6月啟用，但有民眾發現擋土牆上緣出現水泥剝落，議員韓世昱指出，這可能危害民眾安全，要求市府立即改善。（張志康攝）

另一方面，韓世昱也指出，前市府在推動兒童遊戲場改建時，也一併拆除了原有的中正亭，迫使不少在此運動健身的民眾另覓他地。當時前市府就做出承諾會在遊戲場內興建風雨走廊，讓民眾夏天有遮陽、雨天有躲雨的地方。

但迄今為止，整個兒童遊戲場都經過驗收即將啟用，風雨走廊都付之闕如，韓世昱直言，這很難對市民交代，如果真不打算做，他連雞蛋都準備好了。

對此，市府都發處表示，風雨走廊目前納入第二階段工程，要先確認設置的相關位置，也不能違背相關的法令規定。