表盤，向來是腕表展現特色的設計重點，帕瑪強尼（Parmigiani Fleurier）近日為先施名品SHH打造Tonda PF聯名表，採用象牙米色調的大麥粒手工璣鏤飾紋，優雅唯美；Grand Seiko發表午夜藍、綠樺樹和玫瑰金鑲鑽等三色表盤色調，感受大自然的四季流轉。

由新加坡先施名品鐘錶（SHH）代理引進的帕瑪強尼，近日發表一款Tonda PF「Sunlit Ivory象牙米」SHH特別版聯名表，為了強調高水準的精湛工藝和卓越品質，表盤特別採用帕瑪強尼獨家打造的Sunlit Ivory象牙米色調，呈現細緻獨特的淡奶油色，並融入精緻的大麥粒手工璣鏤飾紋，在陽光照射下呈現出溫暖奢華的柔和光澤，全球限量50只。

Grand Seiko以春天花季為靈感打造的玫瑰金鑽表，50萬元，限量30只，僅在台北101旗艦店獨賣。（Grand Seiko提供）

Grand Seiko綠樺樹Evolution 9高振頻機械腕表，27萬元，僅在台北101旗艦店獨賣。（Grand Seiko提供）

聯名表搭載帕瑪強尼自製PF770自動上鍊機芯，小巧的36mm表徑復古優雅，既是一款紳士腕表，也適合帶有個性品味的女性佩戴，體現了品牌「從細節成就偉大」的設計理念。

Grand Seiko近來發表三款台北101旗艦店獨賣腕表，包括以春季花信為靈感的玫瑰金鑽表，以夏季綠樺樹為靈感的綠面表，以及冬季藍色夜空發想的藍面表，三款風格各異，分別詮釋春天的繁花美景、夏季的樺樹林間、冬夜白雪映照的午夜藍，透過腕間的方寸之美感受大自然的壯闊和四季的流轉，體悟Grand Seiko精神核心「The Nature of Time」哲思之道。