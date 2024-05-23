嘉義市議員戴寧質詢指出長榮公園樓梯與周邊水泥牆嚴重破損。（戴寧提供／廖素慧翻攝）

嘉義市議員戴寧質詢長榮公園問題叢生，市府建設處長田長沛答詢。（嘉義市議會網站提供／廖素慧翻攝）

嘉義市議員戴寧今（23）日總質詢批長榮公園年久失修，路面破損害民眾摔倒、沙坑有銳物會傷人，市府會勘後卻沒有改善作為，市府建設處長田長沛表示，配合美學設計及將投入5.5億元興建的地下停車場工程，大規模整修公園。

戴寧指出，長榮公園問題叢生，民眾反映沙坑有很多樹枝、尖銳物品會刺傷孩童，路面不平常絆倒人、樓梯與周邊水泥牆嚴重破損、噴水池造型像墓碑，今年2月26日有婦人摔倒受傷眼睛紅腫，市府不聞不問，3月19日辦理長榮公園說明會民眾踴躍參加，市府建設處僅有科長到場，結論是2個月內完成設計規畫發包，但至今無進度。

戴寧表示，今年市府建設處公園管理科有2.35億預算，占該處預算約48％，幾近一半預算是公園管理科在用，全市有35座公園，有定期檢修老舊公園嗎？長榮公園興建至今26年有整修過嗎？

市府建設處長田長沛表示，長榮公園有危險的地方已先緊急處理，短期內要修繕，但考量美學設計，打算用年度計畫編列明（2025）年預算進行大規模整修，還有地下停車場工程已獲核定5.5億經費興建，動工後也可能造成公園被民眾批評重複施工，要多方考量。

市府建設處表示，長榮公園1998年完工使用後持續改善，包括配合維新路拓寬調整公園東側、更新兒童遊具及廁所拉皮修繕，3月19日說明會納入民眾意見檢討後續規畫，並已當面向摔傷民眾表達關切慰問。

市府建設處表示，兒童遊戲區礫石及沙坑區委外清掃，廠商每日巡視及加強清潔，並要求每月過篩1次、搗鬆整平，近期因為雨後落葉較多，會持續加強督促廠商做好清潔工作。