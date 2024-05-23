今年3月間發現無名屍，僅剩頭蓋骨與大腿骨，無名屍的DNA與陳女的家屬相符。（圖／警方提供）

基隆三坑火車站鐵道邊，今年3月間發現無名屍，僅剩頭蓋骨與大腿骨，案件撲朔迷離。然而，這起無名屍案竟與尋人高手王閔南有著神秘的聯繫。當王閔南得知此案後，立即回憶起108年間教授尋人課程的經歷，當年正是因為採集了失智症患者家屬的DNA檢體，才能在今日解開這段無名屍之謎。

回顧108年3月，失蹤人口陳女因患失智症，在回診途中與丈夫走失。老伴心急如焚，透過媒體廣發協尋新聞。當時，王閔南在教授尋人高手的課程中，特別強調了利用警政署知識聯網進行地緣比對和採集DNA檢體的重要性。雖然當時未能找到陳女，但DNA檔案的保存，為未來的比對提供了一線希望。

今年3月，基隆三坑火車站附近發現的無名屍讓王閔南再次聯想到當年採集的DNA檢體，立即啟動比對機制。結果顯示，無名屍的DNA與陳女的家屬相符。隨後，王閔南聯繫家屬並於昨（22日）在板橋警分局長陳宇桓的陪同下完成認領程序，終讓陳女得以「回家」。

此次尋人成功，離不開王閔南與蔡淑女巡佐的共同努力。他們帶領受訓學員實地操作，傳授經驗，終於解開無名屍之謎，讓失蹤者得以與家人「另類團聚」。

板橋警分局分局長陳宇桓表示，「生要見人、死要見屍」是失蹤者家屬最大的心願。若家中有失蹤已久的親人，警方或法醫研究所可免費採取3支口腔棉棒進行DNA採證，送至法醫研究所比對。此措施為失蹤者家屬開啟了協尋的新窗口。

此次無名屍案的成功破解，不僅是對失蹤者家屬的一種安慰，更是尋人高手經驗傳承的重要成果。未來，這些寶貴經驗將繼續指引更多失蹤案件的解決，讓更多家庭重拾團圓的希望。