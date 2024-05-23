共軍東部戰區周四（23日）宣布以海陸空兵力對台灣周邊展開為期2天的「聯合利劍2024A」演習，聲稱是「對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告」。澳洲外長發言人表示，中方這項大規模軍事行動可能導致的事故或引發局勢升溫，令澳洲深感憂心。澳洲戰略分析家認為，中方可能想利用演習達到快速佔領台灣的目的。

路透社報導，澳洲外交部長黃英賢的發言人周四說明：「發生事故與局勢可能升溫的風險正在增加。台灣海峽和平穩定，符合我們所有人的利益。」

「聯合利劍」範圍包含台灣北部、南部、東部，還有金門、馬祖、烏丘嶼、東引島等外島周邊。這是2023年4月台灣總統蔡英文過境美國會見美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）以來，共軍首度進行涉及台灣周邊多處海域的演習。

共軍東部戰區對台灣周邊海域發動為期2天的「聯合利劍」演習，引發國際關注。

今年以來共機進入台灣防空識別區已逾400架次。共軍周四宣布「聯合利劍」軍演之前，台灣國防部統計，截至當天凌晨6時的24小時內，已偵測到共軍1架飛機、8艘軍艦與4艘海警船隻在台灣周邊空、海域出沒。

澳洲戰略分析家、退役少將萊恩（Mick Ryan）向《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review，AFR）表示，中方有意讓大規模軍演正常化，可能利用演習達到快速佔領台灣的目的，「唯一能確定的是，中方會有出人意表的舉動，日後可能會以比我們想像中更快的速度針對台灣採取行動」。

澳洲、美國、英國在2021年9月宣布成立「澳英美三方安全伙伴關係」（AUKUS），不過，澳洲政府已一再表示，澳方並未預先向美方承諾會加入因台灣地位爭議而起的衝突之中。英國《衛報》周四報導，美軍印太司令部副司令斯卡倫卡（Stephen Sklenka）說，他「不清楚」澳方的AUKUS潛艦會如何運用於台海爭端，並未期待澳方加入。媒體追問美軍印太司令部是否已把潛艦納入長期規劃，斯卡倫卡表示「這方面不想說太多」，但澳洲與美國「的確有共同行動規劃」。

正在澳洲訪問的斯卡倫卡說：「至少，從軍事層面而言，我方並不期望任何一方參與我方的衝突，這要由國家主權層面決定。我們不會對其他國家強求。」但他也表示，美國與盟國必須「認真看待」中國國家主席習近平對於共軍下達做好2027武力犯台準備的指令」。斯卡倫卡認為「衝突並非無法避免」，但身為軍人只能做好準備。