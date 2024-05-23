全球最大Intelsat衛星通訊公司在台灣總代理「相宇企業」，今（23）日在高雄舉辦「衛星通訊應用＆衛星遠距醫療展示會」。（柯宗緯攝）

全球最大Intelsat衛星通訊公司在台灣總代理「相宇企業」，今（23）日在高雄舉辦「衛星通訊應用＆衛星遠距醫療展示會」。（柯宗緯攝）

全球最大Intelsat衛星通訊公司在台灣總代理「相宇企業」，今（23）日在高雄舉辦「衛星通訊應用＆衛星遠距醫療展示會」。業者指出，近年已透過海上衛星通訊Wi-Fi讓外籍船員方便與家人聯繫，更與各大醫院合作推動衛星遠距醫療，全方位照顧船員的身心狀況。

美國在台協會、行政院農業委員會漁業署於 2022年3月8日提出「台灣遠洋漁船漁業勞動人權」徵求方案，徵求利用創新科技改善外籍船員強迫勞動問題；建立海上緊急事故預防、應變及通報程序徵案，因此漁業署於2022年起推出海上衛星通訊Wi-Fi分享器的使用補助方案。

相宇企業董事長周相宇指出，相宇代理美國最大的衛星公司Intelsat，其在全球衛星涵蓋有100多顆，所以通訊無死角，而美國在台協會要求改善台灣漁船外籍船員的生活環境，台灣漁業署則提供衛星Wi-Fi讓船員方便與家人聯絡，也利用此機會將衛星通訊Wi-Fi加入遠距醫療功能。

周相宇指出，過去船長沒有醫療背景，加上進港動輒得花1周到10天不等，船員若有狀況，恐怕來不及，如今透過衛星遠端醫療，讓船長可以遠端透過視訊掛號，醫院也有會印尼、緬甸等外文的醫事人員協助溝通就診，指導在遠距需求醫療病患透過正確用藥或醫師指導，及時救援船員寶貴生命，該案目前已推展2年，普及率僅約10％，未來還有推展空間。

此次「衛星通訊應用＆衛星遠距醫療展示會」，主要也是馬斯克在衛星通訊系統星鏈計畫（Starlink）議題下的應用面而擴大，而台灣在衛星通訊早已有實際應用經驗及需求，如結合電子供應鏈、IT產業及成長爆發中的AI產業，加上政府工業局及資策會也開始重視及協助台灣推展衛星產業，業者期許台灣未來能發展自己的太空產業。