《黑色豪門企業》臉書粉專，PO出1段行車紀錄器畫面，22日在台中清水區中山路的斑馬線上，出現1名女子跪在斑馬線上「朝拜」，民眾將影片PO在網路上引發討論，網友質疑女子故意影響交通。警方說，根據影片內容，該名行人恐違反《道路交通管理處罰條例》規定，可處以500元罰鍰。

清水警方指出，經經檢視該影像在清水區鰲峰路與中山路口，當時女子於綠燈時，在行人穿越道以趴行、前滾翻等姿勢，由東往西方向穿越清水區中山路，其行為已違反《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第4款，行人於交通頻繁之道路任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，得處500元罰鍰。

女子在斑馬線朝天跪拜影片經網友上傳臉書社群網站爆料，但清水警分局23日表示，迄今分局仍尚未接獲有民眾檢舉此案，將進一步追查；警方並呼籲，行人穿越道路時，應遵守標誌、號誌及迅速通過，並請勿於道路上逗留或嬉戲，共同維護用路人生命、財產安全。

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