總統賴清德520就職演說時提到，兩岸交流可從重啟雙邊對等的觀光旅遊開始。交通部長李孟諺今日接受媒體訪問時表示，我方的對等指得是開放自由行對自由行、團客對團客，大陸卻誤解為是國與國，變成兩國論，把純觀光的議題政治化。

李孟諺就任交通部長第4天，今日與媒體茶敘，他指出，總統賴清德就職演說時提到，希望兩岸以對等、互惠的方式增加交流，政府目前也是朝這方向努力，針對6月1日以後解除禁團令問題，最近會有跨部會協商，希望盡速有結果。

李孟諺說，現在台灣開放赴陸自由行，對岸都沒有開放；台灣3至5月開放團客，對方僅說開放福建到馬祖，開放的角度是我方比較大。

另以今年1至2月為例，我方赴陸自由行約18至20萬人，算起來自由行旅客還是占大宗，旅客出遊受的限制不大。李孟諺強調，期待兩岸循序漸進開放、增加彼此交流，增加良性循環互動。

李孟諺表示，從情、理的角度，大陸開放得比台灣還少；就法的角度，有觀光條例、國家利益做考量，禁團令從情、理、法都有所本。他強調，政府與業者對於促進觀光、商機的立場一致，但也要考慮國家政策、兩岸對等，520後的局勢每天都有新變化，方案還要研商，最近就會有跨部會會議，期待5月底前有方案報告。

李孟諺說，不排除我方先釋出善意，但也怕一次開了之後卻被打臉，因此希望循序漸進開放。對於所謂對等，李認為對岸似乎有誤會，我方要的是自由行對自由行、團客對團客，對方誤以為是國對國，觀光變成兩國論，變成政治解讀，把人民的觀光事務政治化。

李孟諺指出，希望兩岸多交流、多互動，才能減少誤判，台灣是民主社會要有自信，他也常看到對岸的宣傳影片，內容對台灣有很多誤解，他希望未來針對觀光部分，要把廣告觸角深入到社群平台。