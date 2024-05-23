抗議民眾混入立法院！竟送藍委「菊花」 並附上抗議紙條

不明人士闖入立法院送菊花！24日立法院將續審國會改革法案，然抗議民眾也躍躍欲試，稍早傳出立法委員研究大樓有不明人士闖入，並從地下一樓開始，隨機挑選立委研究室發送菊花以及「晚點名」要求點名表決。不少立委助理發現不對勁，立即追出並錄影。據在場立委助理表示，該名送花女被發現後，還曾到民進黨立委沈伯洋辦公室休息，最後沈伯洋辦公室助理護送該女子離開。

據了解，今下午有一男一女冒用立法院公報處、華視工作人員等身份，混入立法院中興大樓，由於該棟每層樓皆是立委研究室，一男一女分頭開始在地下一樓、二樓送花，有些是直接送進辦公室，有些則是放在研究室門口。

有立委助理打開花束內的紙張後發現寫著「晚點名」，要求點名表決，驚覺抗議人士已經混入立法院，立刻通知立法院職員追緝，最後在樓梯間發現送花男女，並隨即拿起手機錄影。影片中立委助理不斷質問「你是哪個單位」，該女子一下說是立法院公報處，一下又說是華視工作人員，全程以手板遮臉。

而後影片中有人護送該女子離開立法院，據在場立委助理透露，沈伯洋辦公室讓送花女待了十幾分鐘，還出言阻止讓本院總務處人員處理，並由沈伯洋助理帶著女子離開。

國民黨立委廖偉翔辦公室也有收到菊花，廖偉翔痛批，民進黨應呼籲支持者應保持理性，不要做出過激行為，否則陳抗活動已然失序，若因此造成傷亡民進黨更應負起最大責任。

而立法院總務處稍早也發布出入口管制，強調為因應24日集會活動，立法院將於今晚間6時起，陸續封閉立法院周邊部分出入口，禁止人員及車輛進入。

沈伯洋辦公室表示，並不認識該名人員，據悉該名人員先前已到地下室一樓多間辦公室門口擺放花朵，其敲門進入辦公室時，沈伯洋正在接受媒體採訪，辦公室同仁僅以一般接待賓客的程序相待，並進行簡短交談，該名人員說明他遇到的狀況後，辦公室隨即請他離開，並沒有所謂讓民眾躲藏的情事，請勿隨意指控。