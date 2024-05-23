詐騙手法也搞到中油身上。近日有消費者接到自稱中油員工電話，指稱加油時系統錯誤異常扣款，要求操作ATM退款。中油今提醒消費者，這些都是詐騙手法，請勿信詐騙電話。至於使用不同裝置登入中油PAY，防護措施也會增加手機認證。

中油最近遭不肖人士冒名詐騙，自稱中油客服中心或加油站人員，以系統錯誤造成誤刷信用卡或異常扣款為，要求用戶操作ATM退款詐。 中油重申，絕對不會以「誤設為重複扣款」、「升級VIP會員」、「系統錯誤」、「核對客戶信用卡相關資料」等主動聯繫客戶。消費者若有接獲可疑電話訊息，請立即掛斷，並撥打1912客服電話查證，或撥打165反詐騙諮詢專線諮詢。

至於目前使用不同裝置登入中油PAY，中油說已有自動解除消費者原於中油PAY中綁定的信用卡的防護措施。未來防護措施將再升級，於不同裝置登入時，須增加手機認證(即行動密碼登錄) 。