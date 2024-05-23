新北市與宜蘭代銷公會21日宣布締結姐妹會，替兩地不動產代銷經紀業合作開創新的局面。此次結盟不僅是對彼此長期合作的肯定，更替未來的深度合作奠定基礎，雙方並於會中簽署友好合作備忘錄，期許能通過切磋業務、拓展服務，提升會員的專業素養與競爭力，共同促進兩地不動產市場的繁榮與發展。

新北市與宜蘭代銷公會長期以來保持密切的合作關係，雙方理事長對於推動不動產市場共榮發展有著相同願景。締結姐妹會後，雙方將在包括市場資訊共享、銷售策略合作、專業培訓等多個方面展開緊密合作，除了提供客戶更全面的服務，也將帶動區域經濟發展，創造更多商機與就業機會。

雙方於會後發布的共同新聞稿指出，締結姐妹會的目的，除了將持續攜手推動兩地不動產市場的健全發展，並將透過彼此更深化的合作，提升會員的專業素養與競爭力。未來將定期舉辦不動產相關講座、房市專題會議、各地建案參訪觀摩，並成立高爾夫球隊與各地公會球隊切磋交流。

此外，公會也將提供會員公司辦理營業員證書換證與補助，建立官方LINE帳號，即時佈達資訊並回覆會員公司相關議題，積極活絡會務運作，邁向多元化發展。