聽到要上歷史課，生硬又枯燥的內容，總是讓人打不起精神。近年來，老師們透過「Taiwan Bar 台灣吧」生動有趣的影片，讓歷史課變得生動，徹底改變過去的沉悶氣氛。新北市政府青年局 6 月 １ 日邀請到「Taiwan Bar 台灣吧」共同創辦人蕭宇辰，分享運用新思維結合動畫影片，翻轉教育！同時「新北有課UKO」6 月份職涯發展課程上線啦！課程聚焦在畢業後即將進入職場的社會新鮮人，必須學會的職場生存術，包括時間管理、職場韌性、問題解決力等等，詳細資訊請上新北市青年局官網查詢。

蕭宇辰將於 6 月 1 日，以「翻轉職涯吧！—台灣吧執行長經驗分享」為題，分享他從學校老師到「臺灣吧」的創業故事。(圖/新北市政府青年局提供)

對教育充滿熱忱的蕭宇辰，成為老師後，發現傳統教育框架限制了教學品質。為改變現狀，他與朋友創立「Taiwan Bar 臺灣吧」，推出創新數位教育內容，減輕教師重複勞動的教學狀況，讓老師們可以提升其教學品質。歡迎對翻轉教育有興趣的民眾，在 6 月 1 日週六下午到新莊區農會聽聽「臺灣吧」是如何順應科技浪潮，讓歷史教材不再枯燥，也能讓臺灣的孩子能夠更理解臺灣這塊土地上發生的每一個重要故事。

「新北有課UKO」6 月份課程(圖/新北市政府青年局提供)

「新北有課UKO」6 月份職涯發展課程同步上線中！新北市青年局為協助青年把握 ESG 產業趨勢，6 月 5 日的職人講座，將邀請到 2023年臺灣唯一入選 Google 加速器計畫的黑馬 PackAge+ 配客嘉循環包裝的創辦人葉德偉以「電商革命，打造無塑網購生態系」為題，解密 ESG 產業的趨勢與未來。

此外，6 月 6 日 將邀請安琪拉樂藝工作室負責人黃歆娉，分享創業心法及技巧；6 月 18 日邀請職涯諮詢師鄒芸心，帶領青年探索自我，釐清職涯方向；其他課程還包括黃金圈思考、職場韌性、商業攝影入門等 10 堂課程，協助青年提升職場競爭力。

新北市青年局推出的「新北有課UKO」品牌課程，將持續邀請各界專家分享產業資訊，並推出多元免費職涯課程，幫助青年在職涯路上更具優勢，歡迎青年朋友踴躍報名參加。

新北有課UKO 今年推出「學習地圖」活動，將課程分為必、選修課程，凡青年朋友在兩個月內累計完成 20 小時（其中需包括 6 小時以上的必修）課程，即可獲得完課禮包。6 月課程現已開放報名，歡迎設籍或居住於新北市的青年朋友們把握機會報名！

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