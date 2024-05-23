第77屆坎城影展將於26日凌晨登場，不少華語電影都入選參展，其中備受矚目的大陸電影《醬園弄》，是香港導演陳可辛集結多名大陸一線演員的作品，近日許多參演演員都陸續飛到法國，而陳可辛22日晚間也帶著妻子吳君如和女兒抵達坎城，但吳君如58歲的近況曝光後，卻令許多網友看了都擔心。

吳君如18歲出道後演出多部經典作品，包含《賭聖》、《家有囍事》、《古惑仔情義篇之洪興十三妹》等，還憑藉《金雞》奪下第40屆金馬獎影后，2022年更驚喜自曝，收到美國影藝學院通知成為第95屆奧斯卡評審，是名單上唯一一位香港演員，讓她感到非常光榮。

不過，吳君如自2022年演出香港電影《闔家辣》後，就未再推出新作品，也鮮少在螢光幕前亮相，僅偶爾透過社群與粉絲互動，生活相當低調，反觀她的伴侶陳可辛則忙碌於製作新電影，尤其《醬園弄》也將在坎城影展首映，備受外界關注。

而陳可辛22日晚間已抵達法國，沒想到吳君如、女兒也伴隨同行，一現身就搶走陳可辛的焦點，只見吳君如頂著招牌短髮，身穿白色襯衫及牛仔褲，外搭一件米色大衣及墨鏡，休閒造型看起來相當親切，但身材纖瘦的模樣也引起不少網友擔心。