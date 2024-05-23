43歲韓國氣質女星鄭麗媛時隔2年回歸電視劇行列，搭檔32歲男星魏嘏雋，共同主演《經常請吃飯的漂亮姐姐》導演安畔錫的新作《畢業》。近日鄭麗媛受邀上好友張允柱YT頻道分享拍戲心得，透露在劇中和小10歲的魏嘏雋有火辣床戲，害羞表示：「我可以這麼幸福嗎？」

鄭麗媛近日登上超模好友張允柱的YT節目，張允柱感嘆表示：「好羨慕妳呀，還能這樣拍愛情劇，尤其是和魏嘏雋一起」，鄭麗媛則回說：「就是說呀～比我小10歲呢」，張允柱則羨慕表示：「看來這個導演很喜歡年上、年下的組合呢，我也想拍」。

鄭麗媛表示這次拍《畢業》這部作品，她玩了很開心，感覺不像是去拍戲，她捂嘴害羞表示：「我這樣...也行嗎？我也可以這麼幸福嗎？」，她透露自己拍攝時，劇本一次都沒有帶去現場，都是直接把台詞背下來，去現場玩，鄭麗媛表示：「感覺真的太好了，什麼時候才能再...和比我小10歲的朋友一起努力的拍愛情劇呢？」

張允柱笑著問：「吻戲有很多嗎？」鄭麗媛誠實地回答說：「吻戲其實比想像中少」，張允柱開玩笑表示：「為什麼？原來是床戲很多啊？」鄭麗媛笑回：「神奇的是，我拍過很多作品，但沒有拍過床戲，但這次有喔」，她透露劇情中拍吻戲時，兩人不知所措生疏的樣子，她覺得拍得很美。