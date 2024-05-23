警政署長今天交接，但在22日晚間，網路流傳一篇刑事局偵查第三大隊某陳姓隊長的臉書貼文，內容疑似影射卸任署長黃明昭批評，指台灣治安變成這樣，「他沒責任？」並怒氣滿點說：「終於給我滾去山上了！」雖然立即刪文，但刑事局23日仍依其言行不檢、影響警譽，將研擬處分。

據了解，陳姓隊長44歲、兩線三星，他曾考取台大電機工程學系博士班榜首，原是竹科工程師，因曾被假檢警詐騙集團騙了9.5萬，放棄百萬年薪考取二等警察特考，從刑事局研發科巡官、偵查員，再調新北民管中心股長，後來回刑事局擔任副隊長，並升任隊長。

陳的同事透露，陳很聰明，很有自己的想法，常評論警政時事，22日下午還與同事聊到近來警政署長換人的話題，豈料晚間竟在臉書PO文疑似辱罵前署長，雖然僅開放好友觀看權限，但仍迅速被截圖流傳，在警界內部引發軒然大波。

該篇貼文約略指出，「禍害警界、德不配位」的某人終於他媽的給我滾去山上了。詐騙總金額破千億上看兩千億,結果只會欺上瞞下...到卸任對警界有啥三小貢獻？陞職只用你自己人，你用得人有比較好？

該貼文夾雜了髒話不雅字眼表示，過去只要有負面新聞，就來個相關專案，每月都有專案，台灣治安變成這樣他沒責任？

警界內部一眼就看出他是針對卸任的警政署長黃明昭，對陳姓隊長的情緒發言，議論紛紛。今天刑事局立即開會研擬懲處，認為陳言行不檢、影響警譽，研擬行政處分，並請督訓科詳加查處，未來請偵查第三大隊加強注意考核。

陳的過去長官感慨，陳很有想法，但經常「自視甚高」，發文的衝動行徑，可說是「頭被撞到」，讓人匪夷所思，尤其內容過於偏激，不能因為自己的情緒，就抹煞前署長的辛勞與努力；專案內容過多、詐欺猖獗，這都可以拿出來討論，但不應該用髒話謾罵，不公道也不厚道。警察是紀律部隊，這樣的人大概也不適合繼續做外勤主官。