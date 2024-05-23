高雄鳥松傳瓦斯外洩 瓦斯公司趕赴現場止漏 18:212024/05/23 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市鳥松區文前金路和文前路文北巷的交叉路口今天下午4時43分傳出異味，現場為瓦斯管線不慎破裂，目前已由瓦斯公司止漏。（警消提供／林雅惠高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市鳥松區文前金路和文前路文北巷的交叉路口今天下午4時43分傳出異味，消防局出動3車6人前往，發現現場為瓦斯管線不慎破裂，目前已由瓦斯公司止漏。 華郵專訪尼日總理 揭2國關係破裂秘辛 深坑老街遮陽棚、招牌老舊破損 里長籲盡速修復 房頂漏水滿屋鍋碗瓢盆接雨 獨老生活難自理橫山行善團伸援手 #鳥松 #瓦斯 #管線 #破裂 #止漏 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 「福馬同城通」卡惹議 綠喊話連江縣政府停止違法行為 11:432024/05/09 政治 過期瓦斯鋼瓶流竄市面 瓦斯行遭查3違規挨罰逾7萬 16:142024/05/19 生活 高雄路面突現裂痕害3騎士慘摔 工務局開挖卻找不到原因 16:362024/05/16 社會 大陸海監艦再入金門禁止海域 民眾：520前應不停歇 20:062024/05/06 政治 鼻塞用嘴呼吸超傷身 醫曝4危害 還恐腦中風 11:152024/05/06 健康 睡眠呼吸中止症患者逾40萬 醫提3方式達長期療效 13:522024/05/08 健康 感嘆新內閣新生訓練獨漏「他」 陳學聖：角色竟無足輕重 16:182024/05/05 政治 腦動脈瘤破裂前沒症狀 6類人小心「無聲炸彈」奪命 11:572024/05/11 健康 表決戰中止》立院暫休兵下周二再戰 國民黨批：民進黨「暴力無法黨」 07:232024/05/17 政治 80歲阿公拿電蚊拍打蒼蠅！ 房子瞬間氣爆居然是「這原因」 20:402024/05/15 社會 村里長春節慰問金藍白「挑3項」 林右昌：恐掛一漏萬 14:362024/05/08 政治 這國婚禮撒錢的習俗政府想禁 遭民眾轟炸 19:082024/05/18 國際 自來水管破裂！新北土城6里停水 預估明日恢復 20:342024/05/16 生活 北市逾3千瓦斯逆止閥「埋地下」恐影響救災 工務局將全升地面 15:512024/05/14 生活 台中公園採光罩破裂！6歲女童墜「B1停車場」受傷送醫 18:322024/05/05 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。