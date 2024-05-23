陸委會23日召開520後首場例行記者會，副主委梁文傑回應媒體詢問「兩岸關係是什麼關係」時強調，賴清德總統所說的「中華民國憲政體制」包括憲法、憲法增修條文與兩岸人民關係條例，新政府在兩岸政策與國家定位上延續蔡政府，維持兩岸和平現狀目標也沒有改變。

梁文傑於主持當日記者會時表示，賴總統演說一開始就說要依據中華民國憲政體制，所謂中華民國憲政體制當然包括中華民國憲法、中華民國憲法增修條文，以及兩岸人民關係條例。梁說，他看不出來在這些文字上做文章的意義是什麼。

大陸委員會23日舉行例行記者會，針對中共23日宣布在台海及金馬周邊展開聯合演訓，陸委會副主委梁文傑（圖）發表陸委會聲明，表達強烈抗議與不滿，要求中共應停止不理性的軍事挑釁作為。（劉宗龍攝）

梁文傑接著指出，賴總統也強調，新政府將秉持四個堅持，不卑不亢，維持現狀，所以新政府在兩岸政策上、國家定位上，是一貫的，並沒有改變。梁表示，我方維持兩岸和平現狀的目標沒有變、推動兩岸持續交流的方向沒有改變，捍衛台灣自由民主憲政體制的決心也沒有變。

梁文傑強調，所謂四個堅持由蔡英文前總統提出，所以現在政策和立場的延續是很清楚的。

梁文傑另指出，從520迄今，大陸方面一再從賴總統的講話裡面去做詮釋、字義分析，譬如說台灣提到79次、中國提到7次等等，這些像訓詁學的方式在解讀賴的演說，是不必要的。

梁文傑也提到，「每個總統所用的語言可能不太相同」，希望大家可以深切體會我方善意。

賴清德於就職演說中提及：「根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」

對此，大陸國台辦發言人陳斌華20日批評，這是在販賣「兩國論」、搞「台獨正名」，表明其上任伊始就迫不及待露出「台獨」真面目，態度極為猖狂，主張更加激進。