改編自超人氣同名動漫的奇幻仙俠劇《狐妖小紅娘月紅篇》於今（23）晚正式在愛奇藝國際版首播，主要演員楊冪、龔俊、郭曉婷、魏哲鳴、胡連馨、祝緒丹與楊仕澤昨晚(22)齊聚一堂和線上線下粉絲同樂。楊冪一襲艷紅深V一字領洋裝亮麗登場，劇中她飾演妖盟之主塗山紅紅，與龔俊飾演的人族東方月初有段「人妖之戀」，楊冪爆料龔俊拍攝一場崩潰戲前喝了酒，沒想到喝太多入戲太深，拉著她哭喊難受，楊冪笑說哄了龔俊好久，直呼他可愛，霸姐與年下弟組合戲裡戲外都充滿粉紅泡泡，2小時的發佈會也讓《狐妖小紅娘》相關關鍵字衝上微博熱搜。

楊冪在《狐妖小紅娘月紅篇》飾演擁有千年不敗神顏的狐妖，她形容角色「人狠話不多」，劇中她是妖界塗山的大家長，散發高冷霸總氣質，而龔俊是塗山內唯一的人類，追愛妖仙姐姐楊冪超主動，戲外兩人也充滿CP感，龔俊稱呼楊冪「冪姐」，楊冪則爆料龔俊每天都在唱歌，歌單還不斷更新，生日時更獻唱周杰倫《夜的第七章》給她，龔俊當場被拱唱一段，讓他直呼「太尷尬了」！

楊冪、龔俊、郭曉婷、魏哲鳴、胡連馨、祝緒丹與楊仕澤共同出席《狐妖小紅娘：月紅篇》發佈會。（圖／愛奇藝國際站提供）

兩人在發佈會上互動滿滿之外，竟發生偶像劇般的插曲，在準備進到遊戲階段時，龔俊將手往後想拉楊仕澤，結果竟一把抓到楊冪手臂，發現拉錯人的龔俊趕緊道歉，讓楊冪掩面笑翻，「龔俊一把抓住楊冪的手」也成為討論關鍵字，網友直呼快笑死，說龔俊「順手牽楊」。

《狐妖小紅娘月紅篇》還原原作動漫唯美壯闊場景，服裝與特效更是華麗眩目，劇中楊冪的造型以深紅色為主，眉間化上紅色妝點，看起來妖仙氣十足，髮間的金飾讓整體造型更大氣，凸顯出妖界大當家的霸氣。楊冪表示，拍攝《狐妖小紅娘月紅篇》的一些名場面時，演員們會盡量去看一遍原著然後再去拍攝，細緻到動作要用左手或右手都相當講究，希望盡量還原原作，爭取不讓動漫粉絲失望。龔俊形容《狐妖小紅娘月紅篇》講述了如何去懂得愛、如何去破除隔閡、偏見表達愛，「在我心中是史詩大作，也是良心大作」。

《狐妖小紅娘月紅篇》圍繞著塗山狐族心懷大義的當家塗山紅紅（楊冪 飾），與東方家後人東方月初（龔俊 飾）相遇後漸漸相愛，為了守護摯愛之人以及維繫兩族和平，兩個有情人不得不百轉千回歷經萬難，跨越種族仇恨，最終修成正果。《狐妖小紅娘月紅篇》將於今日5月23日18：00，在愛奇藝國際版獨家首播。