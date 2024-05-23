桃園中壢30歲陳姓、黃姓男子與張姓男子原本是朋友，去年9月陳男、黃男不滿張男擅自跑到陳男住家，拿球棒痛毆張男，還將張男綁到天台繼續毆打其雙臂、臀、腿，導致其橫紋肌溶解及其併發症死亡，桃園地檢署依傷害致死起訴，將由國民法官審理。

桃園地檢署調查，陳男、黃男、張男原本是朋友關係，張男還曾住在陳男家中。不過張男搬出去後，卻擅自拿放在信箱的鑰匙跑回去，也擅自打開陳男姐姐丈夫的車門。當天下午陳男得知此事，和黃男找到張男，隨即拿棒球棍毆打張男雙臂。傍晚陳男也到附近購買3條童軍繩，返回將張男綁到住處天台。

陳男、黃男以童軍繩綁住張男，黃男持續拿棒球棍、拖把桿毆打張男雙臂、臀部及腿部，導致張男有多處鈍性瘀傷，張男受傷導到呻吟，陳男、黃男視若無睹，直到張男失去生命跡象，黃、陳男才趕快報警並呼叫救護車，不過張男傷勢嚴重，送醫前就失去生命跡象。法醫相驗發現張男右上臂及前臂內外側呈大面積暗紫紅色瘀傷、左上臂內外側大面積暗紫紅色瘀傷等傷害，而導致雙上肢肌肉損傷，最後因橫紋肌溶解及其併發症而於到院前死亡。

張男還留下5歲幼女，檢察官認為，陳、黃主觀上雖無至張男於死的故意，但已遇見以鈍器毆打張男，將致張男受有瘀傷，客觀上也能預見如毆打人體致大面積瘀傷，可能導致橫紋肌溶解而死亡的結果，仍疏未注意。認為涉犯傷害致死及剝奪他人行動自由等罪嫌，從重依傷害致死罪嫌處斷，此案將由桃園地方法院國民法官審理。