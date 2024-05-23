一雙為「環保」而生的拋棄式拖鞋！為響應政府呼籲旅宿業一次性備品去塑化及淨零碳排政策，捷麗明公司決心綠色轉型製造低碳無塑料產品，2023年開發出擁有國家專利權與榮獲「國家品牌玉山獎」最佳產品、金炬獎績優企業、創新產品的「零塑減碳可降解環保系列拖鞋」，目前已有天閣酒店與台南致穩商旅客房率先採用！

而捷麗明二代接班人林桓羽，更接受鞋技中心的培訓，參加進修淨零碳排等相關課程，與完成鞋技中心的輔導與協助之ISO14064-1溫室氣體組織盤查，並即將進行相關「零塑減碳可降解環保系列拖鞋」的ISO14067碳足跡申請與登錄；更獲得鞋技中心的青睞，將「零塑減碳可降解環保系列拖鞋」於2023年台北紡織展與2024年東京時尚展公開展出。

捷麗明位於南投縣竹山鎮，由創辦人林永炎於民國81年成立至今，專業生產飯店、旅館、民宿拖鞋的工廠，從日本東北新幹線與日本SOCIE美容拖鞋外銷訂單起家，曾囊括台灣觀光旅宿業七成以上客房室內拖鞋的訂單，年產逾500萬雙！旗下擁有「WASHCAN瓦士肯居家生活」自有品牌，不只專業生產室內拖鞋、毛巾、浴巾，也是飯店寢具、餐廳織品製作工廠。

林永炎感嘆地說，隨著大陸廉價勞動力與低價商品的競爭，導致相關製造同行紛紛退出市場，而捷麗明30多年來辛苦的歷程，也成為鞋技中心認可「台灣碩果僅存的飯店紡織型室內拖鞋工廠」！

事實上，目前多數飯店所使用的客房室內拖鞋，因尚無中央標檢局CNS的標準認可檢驗，因此大多數業者皆從大陸製造進口，原物料常含有雙酚A(BPA)、塑化劑等有害健康的相關物質，導致產品品質參差不齊。由於林桓羽本身就是過敏體質，且常處於這樣的環境中，深知會有危害健康的疑慮，因此致力於開發環保無塑材質的室內拖鞋。

經過長時間的研發與測試，捷麗明將飯店室內拖鞋的材質，從塑料改為100％天然生物可降解天然纖維、回收紙漿與天然環保防滑材質製成，不含塑料，是純天然原料製造，產品材質、品質、機能更進化。

林桓羽表示，環保拖鞋的材料有OKEO-TEX歐盟生態紡織品認證、TUV德國萊茵可降解實驗室DIN CERTCO的生物可降解測試報告，其180天內可被微生物降解為水(H2O)、二氧化碳(CO2)超過90％以上，以及FSC的森林認證，並開發出多款樣式，輕便款、高級厚款替代現行的飯店塑料布拖鞋。

根據環境部研究指出，台灣飯店一次性用品垃圾處理量近2000公噸，飯店拖鞋則占了其中的800公噸，這些塑料製成的飯店拖鞋經由焚化爐燃燒後，除會造成大量二氧化碳影響全球均溫持續升高與聖嬰現象之外，更含有戴奧辛、重金屬等危害身體健康的物質。

在歐洲去塑化的浪潮而即將制定的全球塑膠公約下，去塑與可降解材質產品慢慢成為世界主流，而捷麗明生產的「零塑減碳可降解環保系列拖鞋」，除可減少大量的碳排產生，更可以減少焚化爐的負擔。

林桓羽說，捷麗明為了讓環保拖鞋更有效利用，正與南投縣環保局討論將環保拖鞋堆肥製作成肥料，讓產品進入循環經濟而不再只是廢棄物。

不僅如此，捷麗明在積極研究開發新產品之外，更積極參與南投縣政府的輔導計畫，開發全台第一台自動縫紉機，減少專業人力的斷層。

林桓羽強調，現在的縫紉技術人員有著相當大的斷層，養成一位專業的縫紉人員，至少需要2、3年的時間，籌備許久的自動縫紉機就是為了解決未來缺工與生產力不足的困境，讓旅宿業可以更安心更無慮的使用產品。

值得一提的是，全台最大的咖啡豆烘焙工廠更與捷麗明攜手合作，將裝載咖啡豆的亞麻袋，經後續處理循環再製成亞麻拖鞋與拖鞋外袋，提供給參觀咖啡工廠的消費者們使用，讓廢棄物更有效再利用，提升廢棄物最大的價值，協助咖啡工廠實現ESG永續目標的使命與方向。

林桓羽表示，捷麗明會持續努力，期許為台灣觀光產業與旅宿業帶來更環保、更乾淨的選擇與環境。