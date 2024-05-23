新任內政部長劉世芳接任部長第4天，媒體提問賴清德總統有哪些提示，說希望達成哪些目標？劉世芳透露，包括打詐四法、全社會的韌性以及希望達到100萬戶社宅。

劉世芳指出，賴總統選舉期間的政見，他有請各部會一一去認養，他到內政部有幾個重點，其中就是「打詐四法」，而交接期間，前行政院長陳建仁在院會通過，都已經交代清楚，卓院長昨天也和立法院長韓國瑜提到希望馬上通過，可以回應到民意對於詐騙情緒勒索等大家都很深痛惡絕，不是警政單位做不到，而是抓到嫌犯送到法官那裏都因為法律授權不足，全部被退還，打詐四法要先通過。

再來，劉世芳表示，第二個重點就是台灣災防，需要再提升，過去消防署長跟美國聯邦緊急事件應變署簽署MOU，希望大規模救災協調整合，消防單位民防等能夠馬上有大規模傷害，且可以同時從國安系統或是社會安全系統牽涉到的人和工作做好，也希望跟民間團體推動防災士。

劉世芳提到，目前消防士約2萬6000多人目前不夠，未來希望人數可以增加，而消防士的目的就是短暫時間內，告訴我們碰到災害，例如地震來要躲在哪裡？老人家如何避震？行動不方便或外國人這些族群都很龐大，如何幫忙他們，也會需要經過電腦科技幫忙，掃QRCode來建構起來，識別災難知道身處危險如何尋找最安全的地方。

劉世芳指出，整個統合沒那麼容易，全社會的韌性。沒辦法阻擋天災人禍，但是會面對他，第一線幫忙維護人民的生命和財產安全。未來可能要替代役保安警察等關鍵基礎設施的維護，或是協調大型交通運輸，台北車站能否列入基礎設施，結合萬安演習等，希望美國可以協助我們在國際連結上處理這塊。

接著，劉世芳也提到，希望能達到百萬戶社宅，不是純粹建設，而是100萬戶年輕人能在他們工作地方安家落戶，循著前任部長之下往前建構，要多元齊下，而不是點對點，是否能找每個縣市同時進行，而不是只找一個一個縣市，未來會有新的都市計畫手段，也是一種方向，理論上這幾個是賴總統政見上必須要處理的項目。