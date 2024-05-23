近日立法院藍白兩黨推行國會改革相關法案， 21日開議時爆發推擠，國民黨立委林沛祥因守住門口遭多位綠委衝撞掛彩。林沛祥秀出手臂瘀青，他認為綠委基於立場推擠，他能夠理解。（徐佑昇攝）

近日立法院藍白兩黨推行國會改革相關法案，民進黨立委指控黑箱抗爭，雙方自上周五院會爆發肢體衝突，21日開議時再度推擠，國民黨立委林沛祥因守住門口遭多位綠委撞倒掛彩。林沛祥23日回應，會堅持推行國會改革、完善立法院調查聽證制度，不要讓立法院像過去一樣變成「立法局」，官員可以不甩立委監督。

立法院21日繼續審查國會改革相關法案，國民黨團上午6時就在議場外集結備戰，將近7點時，民進黨立委到場向前推擠，藍委則群起反嗆「要排隊」，雙方爆發嚴重推擠，但並未爆發肢體衝突，最終由藍白委搶下主席台。

在門口推擠中，國民黨立委林沛祥也被綠委衝撞小掛彩，林沛祥於23日至基隆區漁會受訪時回應，他「不怯戰、不避戰」，在抗爭中有些狼狽個人無所謂，最重要的是能夠讓這次國會改革通過，讓立法院能夠擁有充足的聽證權與監督權，不要再像以前監督權不足，變成「立法局」。至於綠委基於政黨的立場推擠，他可以理解，也不會去怪罪特定人。

林沛祥指出，像許多民眾就有問他為何不去查高端疫苗案、超思雞蛋案、還有當初民進黨政府提出與基隆有關的潛艦國造1萬個工作機會等等，他們立委去詢問，官員都可以很敷衍的回答，無論是在議事殿堂或是書面報告。

林強調，國會改革相關法案通過後，像本來潛艦國造1萬個工作機會他就會去查，也能夠有權力去得知這些本來也不屬於機密的訊息，攤開在陽光下給民眾檢驗，所以為了捍衛這些權益，他可能會與平常的形象不同，但犧牲一下，是他身為一個基隆人該做的。