免治馬桶是許多人上廁所時的福音，近年來越來越多廁所設置免治馬桶。一位網友近日表示，自從公司把大量馬桶改成免治馬桶後，自己常常會使用它沖洗屁股，不過也有同事因為衛生問題不敢用，讓他忍不住好奇，「你敢用公司的免治馬桶嗎？」，貼文曝光後引發熱議，不少人坦言由於衛生問題，就算換成免治馬桶，自己也只敢當成一般馬桶使用，甚至有人曾經發現公司免治馬桶的噴嘴沾有大便。

原PO在PTT發文指出，公司前陣子大量更新成免治馬桶，自己也順勢成了愛用者，不管在百貨、公司、飯店都會使用，不過也有同事因為衛生問題不敢使用免治馬桶清潔屁股，讓原PO好奇詢問，「你各位在外面會用免治馬桶嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「會」、「會，也會順手清」、「我都憋到公司拉屎，超爽」、「敢阿，日本公廁很多都免治馬桶」、「上完可以直接洗手，不方便嗎」、「用啊，去飯店也是會用」。

不過也有網友坦言不敢在外使用免治馬桶，「外面的基本上不會用」、「只當一般馬桶，不使用其它功能」、「我是不敢用，因為不知道上一個人使用習慣，就算有消毒酒精可以使用，還是不會去使用免治」、「修過免治就知道打開裡面機板一堆都超噁的」、「曾經公司有免治馬桶，後來看到那根噴水的伸出來，看到上面有大便，實在不敢用…」、「自己家的敢用，外面的不敢，誰知道上面有沒有沾到屎啊！」。