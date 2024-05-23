大陸解放軍東部戰區宣布於月23日至24日在台灣周邊海域舉行「聯合利劍-2024A」軍演；東部戰區表示，此次演習是對台獨分裂勢力的有力懲戒，也是對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。前立委郭正亮表示，這是戰備的演練，實際作戰就是這樣，只是大陸沒有發射，軍艦、戰鬥機已經就戰鬥位置了。

針對解放軍「聯合利劍-2024A」軍演，郭正亮今(23日)在政論節目《新聞大白話》中表示，台灣老百姓似乎沒有感覺，因為共機並沒有飛進我們境內，所以今天股票照漲。

郭正亮接著指出，可是重點不是百姓有沒有感覺，重點是我們軍方有沒有感覺。軍方當然知道大陸這些動作的軍事內涵，這不是軍演，而是戰備的演練。實際作戰就是這樣，只是大陸沒有發射，軍艦、戰鬥機等已經就戰鬥位置了，包括對外島、台灣的戰鬥位置，也就是說，他們雖然沒有進入鄰近海域24海浬，可是飛彈可以打到你，戰鬥機也是一樣，空對地導彈也可以打到你，我們軍方當然知道。

郭正亮更點出，表面上都是圍台演習，但比上次2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台時的軍演，事實上距離更近，而且對南台灣，東部做了更接近的軍演，甚至做了能源封鎖、逃亡封鎖等兩個定位。