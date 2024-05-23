為了擴大並加速與美國各大開發商及商場的接觸與合作，大魯閣近期即參展美國最大的購物中心展覽- ICSC Las Vegas，並從台灣空運結合最新AI技術的計分棒球打擊球道，於會場展示並開放打擊體驗，在較為靜態的會展上格外吸睛，詢問及體驗人潮絡繹不絕。其中不乏美國各城市經濟發展單位、土地開發商、不動產仲介業者及商場經營者，都對大魯閣即將引進美國的娛樂型棒壘球打擊場感到高度興趣，並提出合作邀約入駐。

ICSC Las Vegas是由美國購物中心協會(ICSC)一年一度在拉斯維加斯所舉辦的展覽會，參展廠商主要為不動產服務商、開發商、零售及租戶，購物中心及商場營運商，為該協會年度最大展覽。今年的ICSC Las Vegas展覽吸引超過850家廠商參展，舉凡全美前十大不動產開發商Simon、Kimco、Macerich、Regency Centers…，以及前五大商仲公司JLL、CBRE、Cushman ＆ Wakefield、Colliers、Newmark等。

大魯閣指出，美國人相當重視休閒運動，美國商場常見的運動娛樂型場所有健身房、保齡球館、電玩遊戲空間、運動酒吧、彈跳床等，但並沒有以棒壘球主題的娛樂休閒空間。大魯閣規劃的娛樂型棒壘球打擊場，也為商場娛樂休閒體驗項目，提供新的差異化選擇。

而看好美國運動休閒市場業務發展，大魯閣亦於4月決議辦理私募2,000萬股，將全數作為增加對大魯閣美國子公司的投資;去年大魯閣重押運動休閒事業奏效，營收年增2成達13.25億元，稅後純益0.60億元、每股純益0.67元，其中運動休閒事業營收已超越零售事業，占比近7成。今年除了開美國首號店，同步規劃福湯岩盤浴將在台中大魯閣開出2號店，規模約180坪，同時評估於雙北展店。