國民黨花蓮縣黨部、縣議會國民黨團今舉辦「國會改革，民進黨在怕什麼？」記者會，黨團強調，國民黨所提國會改革法案，大部分是引用當時民進黨在野時期所提法案，「總統國情報告」是2012年時任立委柯建銘所提出，質疑難道民主標準是民進黨說了算？

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮、國民黨團總召吳東昇及多位縣議員手持「國會改革法案，民進黨怕什麼？」的抗議牌子，指責民進黨不敢面對新民意、經不起民意的檢視，他們要為此站出來表達不滿，民眾黨議員也到場聲援。

黨團發出聲明，國民黨立院黨團所提國會改革法案，大部分是引用在野時期民進黨所提法案，2012年柯建銘提出「總統國情報告」，而「國會調查權」、「藐視國會罪」也是時任立委林佳龍所提出，質疑民進黨對民主有雙重標準。

多位藍營議員也說「民主」不是民進黨作主，要人民認清民進黨民主假面具。

媒體詢問，有關共軍環台軍演一事，藍營議員林玉芬表示，擔心這狀況持續，也要跟漁民加油，希望總統與中央能夠好好思考回應這樣問題，說話時候好好與對方協商，不要一直挑釁，讓民眾擔心害怕。