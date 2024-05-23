衛福部台中醫院今天（23日）邀請偵辦「五億高中生」的辦案神手、現任台中地檢署檢察官林彥良，進行「廉政倫理」講習，因適逢中捷發生隨機砍人案，林彥良當場傳授「捷運自保2工具」，居然就是隨手可得的手機與包包，令在場醫護人員學到制敵法寶。

林彥良下午受邀到台中醫院以「廉政倫理，清廉自信向前行」為題，針對院內員工進行講習，講習前特別提到近來發生震驚社會的中捷隨機砍人案，他表示，10年前台北捷運有鄭捷，10年後台中捷運有洪姓兇嫌，難保日後不會出現第3起捷運殺人案，提醒大家搭乘捷運等大眾運輸工具，遇到突發狀況可利用隨身攜帶的「背包」與「手機」自保。

林彥良指出，心肺是最需要保護的器官，後面肌肉群都還好，所以當遇到歹徒要捅要殺，都必須先保護胸前，因此搭車時將背包前背，不但可節省搭車空間，保護敏感與重要部位，還可避免性騷擾案發生。

另外萬一搭乘捷運遭遇車廂砍人事件，他也提醒大家「手邊硬的東西都要拿出來使用，最好的工具就是手機」，林彥良表示，現今大家人手一機，如果捷運上有人要傷害你，手機邊角是很好可以保護自己的工具，在中捷事件中，「刺青哥」拳頭猛敲兇嫌的頭，如果他改用手機角邊K兇嫌，兩下就夠了。

台中醫院副院長林紹雯表示，檢察官林彥良曾偵辦過頂新劣油案、中美日韓跨境電信詐騙案，去年7月擔任高檢署檢察官時，更是被高檢署指定偵辦震驚全台的五億高中生案，很榮幸邀請到「辦案神手」到院跟大家分享辦案經驗，並說明廉政倫理重要性。

台中醫院政風室主任龔俊彥指出，舉辦廉政法紀誠信講習旨在使醫院員工及承攬廠商能充分瞭解相關法令規範，進而保障自我權益，建構有效自律控管機制，忠實執行公務，提升醫院整體運作效能，預防可能衍生違失風險發生，希望透過檢察官精彩的演說，讓員工更了解廉政的重要性。