以色列軍方發言人哈加里(Daniel Hagari)發布了一段哈瑪斯去年的宣傳影片，是一名遭哈瑪斯綁架為人質的以色列女童，對鏡頭訴求請求釋放，另外她的姐姐也是人質。以色列會選在這個時間發布影片，顯然與最近的局勢有關，一方面以色列內閣與許多民眾認為，現任總理納坦亞胡(Benjamin Netanyahu)似乎只重視戰爭，而不重視人質救援；另一方面以色列政府高層遭到遭國際刑事法院下達逮捕令，指控以色列政府涉犯戰爭與反人類罪。

CNN報導，哈加里說，姊妹倆的家人批准以色列國防軍發布這段影片，該影片是已獲釋的女孩艾拉‧艾亞琪(Ela Elyakim) 對著鏡頭講話，要求早點被釋放。同時，以色列國防軍也發布了另一張照片是艾拉和她的姐姐黛芙娜 (Dafna Elyakim)站在帶有哈瑪斯標誌的旗幟前。去年10月7日，哈瑪斯襲擊以色列南部社區，姐妹倆都在家中被綁架，所幸，在同年的11月 26日，作為臨時休戰的條件而被釋放。

Guerra en Gaza

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Durante un allanamiento en Gaza fue encontrado este video (nunca emitido) de dos de las niñas secuestradas el 7 de octubre, Ela Elyakim de 8 años y su hermana Dafna de 15 años.

Ambas habían sido secuestradas el 7 de octubre y liberadas tras 51 días de… pic.twitter.com/5VDgRSHSgz — Israel Defensa 🇮🇱 Gabriel Yerushalmi (@Defensa_Israel) May 19, 2024

在影片中，艾用希伯來語說道：「我叫艾拉‧艾亞琪，諾姆的女兒，今年8歲，我要求釋放我們，我現是哈馬斯的人質。」

加哈里說：「艾拉的家人要求我們與全世界分享這段影片，以揭發哈瑪斯的恐怖、殘忍、野蠻。

「據家人的轉述，小女孩被綁架期間，哈瑪斯恐怖分子強迫她讀這段台詞，強迫她換衣服，並強迫她一遍又一遍地重新拍攝這個可怕的橋段。」

據以色列官員稱，哈瑪斯的恐怖突襲，過程中殺死了1200人，另外綁架了250人做為談判的人質。

但是巴勒斯坦衛生部不提一部分，只說從那時以來的7個月，以色列在加薩發動了一場戰爭，造成超過 35,000名巴勒斯坦人死亡。

首次人質釋放協議在去年11月舉行，超過100 名人質被釋放，但以色列國防軍認為，哈瑪斯手上仍132名人質。在過去7佪月的戰鬥中，以色列救出2個，但也誤殺了2個。

以色列國內對危機處理的優先事項出現政治分歧，多數人認為納坦亞胡不把拯救人質放優先，而是把消滅哈瑪斯為優先，這使得人質家屬感到非常不滿。戰時內閣成員、以色列前國防部長甘茲(Benny Gantz)週六威脅稱，如果總理再不改變策略，他與他的政黨將退出聯合政府。

甘茲要求內閣通過一項救援計劃，包括返還人質、結束哈瑪斯的統治、加薩地帶非軍事化，以及建立以國際民政管理的自治機構。

以色列軍方週六宣布，已從加薩地帶找到1名人質的遺體，再前一天，以色列軍方在被圍困地區找到了3人的遺體。這顯示人質愈來愈少，有多少存活的人質也不明朗。