520之後，兩岸的觀光開放前景未卜。不過，陸委會23日遞出橄欖枝，表示將把陸方所提出的相關條件列入考慮，並且做出「積極的回應」，也希望北京方面能夠盡快和我方進行溝通。

大陸文旅部副部長饒權4月底宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。

對此，陸委會副主委梁文傑23日於例行記者會上表示，疫情之後，陸方於2020年1月宣布暫停觀光團來台，同年4月宣布暫停陸生來台，與其說兩岸陸生或觀光團不能交流是因為民進黨政府，不如說是因為疫情。如今疫情結束，我方政策非常清楚，希望大陸學生能繼續來台灣，也希望北京方面能讓陸客、觀光團來台灣，「這些方面我們都有在努力」。

大陸委員會23日舉行例行記者會，針對中共23日宣布在台海及金馬周邊展開聯合演訓，陸委會副主委梁文傑（圖）發表陸委會聲明，表達強烈抗議與不滿，要求中共應停止不理性的軍事挑釁作為。（劉宗龍攝）

梁文傑接著具體說，陸生部分，我方已經透過教育部招生機制，向對方表達希望再開啟陸生來台；不過目前陸方還沒有回覆。觀光團部分，陸方提出一些主張、要求與前提，雖然我方認為這些並不符合期待，也和疫情之前狀況不同，但是我方仍會把這些要求列入考慮，「我們會很積極地來面對這個問題」。

梁文傑強調，對於陸生與觀光，陸委會長期以來都是持開放、歡迎的立場。我方去年通過讓陸生可加入健保，就是為了回應許多陸生心聲，也希望藉此表示歡迎陸生來台就讀的立場。希望在陸生與觀光團方面，北京方面能夠盡快和我方進行溝通。

梁文傑說，教育部現在也在跟陸方聯絡，看看是否能夠快馬加鞭，今年九月份是不是就能夠開放陸生過來，但因時間緊迫，再不做的話，招生恐怕就不容易了，因此希望北京加以回應。

至於台灣組團赴陸的開放問題，梁文傑說，我方會積極處理，目前主要考慮的，是台灣旅客有沒有辦法得到充分的權益保障。