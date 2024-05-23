女人的報復心到底有多強？一名女網友透露，跟一位大23歲的大叔交往1年後才發現自己竟然當了小三，且對方不只有家庭，連兒子都比自己大5歲，她因此果斷分手展開報復，成功跟大叔的兒子交往，甚至還被帶回家去見家長。

一名女網友昨（22）日在臉書「匿名公社」表示，跟一位大自己23歲的大叔交往快1年，期間兩人都沒有看對方手機的習慣，但某次約會對方去洗澡時工作機卻突然狂響，她擔心有工作上的急事因此把手機拿給對方，意外發現來訊帳號使用大叔與另一名女人抱著的大頭照，想確認大叔何時要回家才方便準備飯菜。

「當下腦海就兩個想法，要嘛他在外面有人，要嘛我是他外面那個人！」原PO指出，她當時立即和大叔攤牌並果斷分手，因為了解後發現大叔的妻子很賢慧，連孩子都已事業有成，不過她的內心還是相當不甘心，因此決定展開報復，開始接近大叔比自己大5歲、個性憨厚老實的兒子。

原PO提到，跟大叔兒子認識半年後開始交往，自己是對方的第一任女友，要把她帶回家時對方還很緊張，讓她一度認為自己把仇恨帶給一個真心對她的人有點不太好，但報復的心情還是太過強烈，最終答應跟男友回家見家長，「我看著他出來迎接我們的表情從原先的熱情到錯愕再到害怕、生氣卻又不敢表現出來，我就知道我的報復行動成功了」。

原PO說，現在自己每隔兩三天就會到男友家過夜，故意在大叔面前跟男友曬恩愛，「看他的臉臭的跟什麼似的，想想就覺得好笑。這應該就是對他最好的報仇了吧，時不時在他面前晃來晃去，他卻又其奈我何。」