大陸宣布在台海周邊舉行「聯合利劍-2024A」軍演，國民黨主席朱立倫直言，國民黨以嚴正呼籲對岸克制 ，同珍惜兩岸和平，強調支持中華民國政府一切捍衛國家利益的作為，譴責一切破壞區域穩定和現狀的行為。

朱立倫表示，針對解放軍今明兩天在金門、馬祖、以及台灣周邊展開軍演，我們支持中華民國政府一切捍衛國家利益的作為，譴責一切破壞區域穩定和現狀的行為。

朱立倫指出，國民黨也要以最嚴正的態度，呼籲中國大陸政府克制，避免情勢升高，珍惜兩岸和平發展成果，共同維護區域現狀。我們要提醒對岸，台灣主流民意反對任何以武力改變現狀的企圖，軍事演習釋放的錯誤訊號，已對兩岸和平發展的前景造成傷害。

朱立倫強調，而面對這樣的情勢，希望新上任的賴清德總統和國安團隊，以最嚴謹與負責的態度，向國人提出務實有效的應對方式。捍衛中華民國是國民黨堅定的立場，為了台灣的和平繁榮，我們必須團結在一起。

朱立倫呼籲，此刻國際社會都在看，他要再次強調「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」。和平的兩岸符合世界所有國家的利益，國民黨作為負責任的在野黨，會繼續堅持「強化國防」、和各方「對話溝通」的「2D戰略」守護國家。