大陸解放軍東部戰區宣布，23日起在台灣周邊海域展開軍演，引發各界討論。而台北市長蔣萬安23日進入議會市政總質詢時，也有議員詢問軍演對北市影響，會受影響局處首長應上台備詢，最後共有11位局處首長上台。蔣萬安強調，軍演對北市影響很全面，包含交流、演習、民心、物價等，不樂見軍演或演習，但發生時各局處都有SOP因應。

國民黨台北市議員曾獻瑩質詢時詢問蔣萬安，是否有其他管道能夠先得知大陸軍演消息？對此蔣表示，他也是早上打開手機看到新聞才知道。而曾要求，軍演會產生影響局處站上備詢台，包含捷運局、警察局、文化局、觀傳局、體育局、社會局、教育局、民政局、兵役局、交通局、研考會等首長都站上台。

交通局長謝銘鴻說，若發生陸戰，整個動線都會影響台北市的道路交通；文化局長蔡詩萍則說，若發生戰爭，對文化交流有影響，台灣的藝人可能也會被逼著表態選邊站。觀傳局長王秋冬則表示，兵兇戰危對觀光推展會有影響。教育局長湯志民說，教育交流會有影響；社會局長姚淑文說，對身心狀況有影響，社會福利工作需要擴大。

民政局長陳永德則廣義表示，發生戰爭一定會對民心會有影響；兵役局長李治安說，兵役局負責災害搶救動員，因此勢必會有影響；體育局長王泓翔說，對兩岸體育交流有影響；捷運局長鄭德發說，工程面臨缺工缺料市場會有波動；警察局副局長李謀旺說，人民生命財產安全維護，及演習需要強化；研考會主委俞振華則統括表示「以上問題都跟研考會有關」。

蔣萬安直言，演習或者發聲戰爭，除了兩岸交流會有影響外，對於民心影響也很廣，影響很全面，但各局處都有對應SOP，但還是希望民眾心態上要因應，「不樂見這樣事情發生，不希望有任何軍事演習。」