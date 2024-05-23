全民瘋露營，南投縣議員全文才23日在縣政總質詢關心縣內露營區是否成功申請登記？縣府觀光處處長陳志賢表示，縣內列管415家露營業者，僅10家合法，有40家位於環境敏感區，將輔導歇業，其餘積極輔導業者合法，已5家露營場通過第1階段土也使用許可審查，另有50家申辦中，這55家均可望合法化。

全文才指出，南投縣露營場數量堪稱全國最多，合法的卻沒有幾家，近期有些露營業者陸續收到縣府通知，要求合法後才能攬客，關切縣府輔導露營區業者合法化進度。

陳志賢指出，根據中央發布的「露營場管理要點」，1公頃以下的土地，非19個環境敏感區，可以有條件設置10％的營位設施、衛生設施及管理室，但面積不得超過660平方公尺，縣府列管415家露營業者，去年成立專責工作坊，在國姓、埔里、仁愛、信義及竹山共開了5場次說明會，總計200多家業者出席，輔導業者合化法。

陳志賢說，目前有10家露營業者合法，有5家露營場已取得第1階段土地使用許可，另有50家申辦土地使用許可中，第2階段要做水保並申請雜項建照；但交通部觀光署交查縣內有40家位於環境敏感區，其中21家位於土石流潛勢溪流區域，基於安全考量，要求輔導歇業。

全文才認為，南投有的露營場20多年前在桃芝風災後畫為土石流潛勢區，但歷經那麼多年，都未發生災害，地方發展卻因此受限，應該進行通盤檢討，建議在安全範圍內考量放寬作為露營場可行性。

陳志賢說，已有立委提案研議對非都市土地土石流潛勢區域放寬作為露營場，已請農業部水保署針對土石流潛勢區進行分區放寬；或考量地方政府防救災、避難、管理機制，由交通部觀光署和各縣市政府協助區域內露營場申請。