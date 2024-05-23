中共東部戰區今（23）日宣布在臺灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演，對此，國防部召開臨時記者會指出，演習開始後不久，共軍就抵近台灣24海浬線，是目前為止靠近台灣最近的地方。(國防部提供)

中共今明發動圍台演習，國防部指出，共軍海空兵力在演習開始後不久，就抵近24海里線，我方軍力和海巡隨即加以應處；而在海、空域部份，目前尚未有發現實彈射擊狀況。

情次室助理次長黃文啓少將稍早於記者會上表示，過去這三年來，中共對台灣所進行的針對性演習，主要都是以東部戰區的部隊為主力，配合南部戰區及相關的支援兵力，來進行圍台軍演 。在本次演習，中共東部戰區早上已說明這次演習的兵力，是以東部戰區的陸、海、空軍、火箭軍為主，我方也掌握，共軍南部戰區以及海警部隊也參加了這次的演習。

作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將則說，針對國軍兵力、應處方式，目前各項狀況仍不斷應處中，待威脅狀況到一個階段後，會再對外說明。

至於上次裴洛西來台，中共曾對發射導彈飛越我上空，這次是否有觀測到相關動態？黃文啓說，今早至目前為止，中共東部戰區所公布的演習資料，跟過去的演習稍有不同的是，只列出概略演習區域，並沒有公布相關的經緯度，也沒有開設禁航區，後續中共火箭軍是否會實施實彈射擊、或是相關演習，國防部會持續密切掌握，並配合相關戰備部隊實施適切應處。

黃文啓也說，今天早上共軍海空兵力在演習開始不久，就抵近24海里線，也就是靠近我們整個區域最近的地方，我方軍力和海巡隨即加以應處，目前共軍艦艇、戰機都會保持在24海里線的外圍。至於目前共軍有否實彈射擊？他表示，內陸的確有實施實彈射擊科目，在台海、空域部份，目前尚未有發現實彈射擊狀況。