近來美股迭創新高，道瓊工業指數上周破天荒站上4萬點大關，但是美國經濟狀況真的好到足以支撐股市持續衝高嗎？摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）直言，美國經濟可能出現「硬著陸」！

戴蒙出席在上海舉行的第20屆摩根大通全球中國峰會時，接受了美國財經媒體CNBC的專訪。當記者問到關於硬著陸的可能性時，戴蒙表示，「我們真的會看到（硬著陸）嗎？當然，讀過歷史的人怎麼會說沒有機會呢？」

戴蒙指出，美國經濟面臨的最糟糕結果將是「停滯性通膨」，也就是通膨持續上升，但經濟成長在高失業率的狀況下放緩。

戴蒙表示，即使美國經濟陷入衰退，「消費者仍處於良好狀態」。薪水、房價與股票價格一直在上漲，而失業率在大約2年內一直低於4%。不過戴蒙強調，可能是因為通膨的影響，消費者信心水平很低。

美國聯準會（Fed）周三公布的5月會議紀要顯示，政策制定者更加憂心通膨，聯邦公開市場委員會（FOMC）成員顯然對於放鬆貨幣政策與降息缺乏信心。

戴蒙認為，通膨比人們想像的更為棘手，預估利率仍有可能小幅上升。他同時也警告，全世界顯然還沒有為更高的通膨做好準備，「全世界都認為（通膨）會一直保持在2%。然後又說會升到6%，之後又說是4%……幾乎每一次都是百分之百的錯誤。你為何會認為這一次是正確的？」