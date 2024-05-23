大陸解放軍東部戰區宣布，今天（23日）早上7時45分開始在台灣周邊進行「聯合利劍-2024A」軍演，包括台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊。前海軍艦長呂禮詩表示，如果解放軍這次試射飛彈，我們會收到飛彈警報？還是要等到日本防衛省統合幕僚監部公布？

呂禮詩今(23日)在臉書貼文表示，如果解放軍在「聯合利劍-2024A」中試射飛彈，我們會收到飛彈警報，還是要等日本防衛省統合幕僚監部公布？

呂禮詩更指出，他本來想說「小滿」為何這麼「寂靜」？ 沒想到今天一早就看見東部戰區的「聯合利劍-2024A」。「小滿」是稻穗逐漸飽滿，但仍然還沒到可以採收的時節，這也是解放軍完成「編隊訓練」，開始「軍種聯合演訓」的時刻。

呂禮詩甚至點出，總統賴清德發表就職演說後，大陸外交部、國防部及國台辦記者會，都有聲音，但各戰區相關的航行警告，卻不見最新發表；如果這是因為軍演而暫停既有的訓練，那就是東部戰區環台軍演的「徵候」了。