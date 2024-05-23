「2024台北水舞嘉年華」即日起至6月30日在松山錫口碼頭彩虹橋璀璨登場。（圖／台北市觀傳局）

天氣漸熱，不少戶外活動開始動起來，台北市政府5月1日起在錫口碼頭彩虹橋首度舉辦長達2個月的「2024台北水舞嘉年華」活動，預料將吸引不少遊客到訪。

台北晶華酒店順勢推出「水舞嘉年華」住房專案，安排房客搭乘專屬接駁車前往活動會場，欣賞絢爛奪目的燈光與水舞演出以及一系列夏日派對，飯店也準備了造型吸睛的「彩虹香芒戚風蛋糕」讓房客大快朵頤。專案兩人成行，含翌日自助式早餐，每房每晚8400元起；官網訂房加購高鐵車票再享7折起優惠。

今年首度登場的「台北水舞嘉年華」的活動場域是以錫口碼頭彩虹橋為主，橫跨松山與內湖地區，鄰近的饒河街觀光夜市以及松山慈祐宮，也是北市著名的觀光景點。主辦單位精心設計的水舞演出將結合河面水幕和橋體投影，每日晚間7點開始演出5場，每場5分鐘，搭配歡樂的音樂和豐富生動的光影，宛如熱鬧的嘉年華。主辦單位特別設置以七彩燈帶打造的「彩虹光廊」和炫彩光牆，讓民眾欣賞水舞之餘，還可拍照打卡。

「水舞嘉年華」住房專案，房客可搭乘專屬接駁車前往活動會場，欣賞絢爛奪目的燈光與水舞演出，飯店也準備了造型吸睛的「彩虹香芒戚風蛋糕」。（圖／台北晶華酒店）

台北晶華酒店向來致力於城市行銷、推廣北市觀光不遺餘力，響應台北市府「水舞嘉年華」活動，晶華酒店也推出與之相呼應的住房專案，專案房客可搭乘飯店接駁車前往活動會場，盡情感受精彩的水舞、光影與音樂；5月25日以及6月22、30日，還加碼舉辦「幸福單身聯誼活動」、「毛孩夏日派對」以及「閉幕演唱會」等精彩活動。欣賞完繽紛的水舞演出後，飯店還會準備點心房主廚精心烘焙的「彩虹香芒戚風蛋糕」讓賓客享用，為這趟華麗的城市小旅行留下甜美印記。