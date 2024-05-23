日本東京品川區戶越銀座商店街附近一處民宅23日發生火警，現場發現4名死者，其中3人是兒童，年齡最大的僅有6歲。

日本東京都品川區一處靠近知名商店街的民宅周四（23日）下午發生火災，房屋並未全毀，但現場發現4名死者，1人是30多歲婦女，其餘3人都是兒童，年齡各為2歲、3歲、6歲。4名死者陳屍屋內1樓臥室，身上均有刀傷。另有一名40多歲男子送醫，據信是死亡婦人的丈夫。火災規模不大，報案人稱聞到燒焦味時發現大門上鎖，全案正由東京警方調查中。

綜合日本放送協會（NHK）、富士新聞網（FNN）報導，案發現場是一幢2層樓民宅，位置就在東京知名的美食購物街「戶越銀座商店街」後方住宅區。當地時間周四下午1時30分左右有人報案「聞到燒焦味」而且大門上鎖，報案人據稱是屋主的親戚，消防隊趕到現場時火勢已大致熄滅，1樓燒毀面積僅約3平方公尺（0.9坪）。

東京警視廳說明，警方在屋內1樓一間臥室發現4人，已無生命跡象，另有1名40歲男子因吸入濃煙、咽喉灼傷送醫，據悉意識清醒。死者分別為30多歲女子、2歲男孩、4歲女孩、6歲女孩，警方初步推測婦人與3名兒童為親子關係。警方正藉由訊問獲救男子以釐清案情，由於火災發生前大門上鎖，警方初步朝向他殺或者自殺的可能偵辦。死者遺體已於傍晚移出現場，警方仍在民宅蒐證。

東京品川區戶越銀座商店街附近民宅火警，現場4名死者陳屍屋內1樓和室，身上均有刀傷。

調查人員透露，4名死者倒臥於1樓的和室褥墊上，遺體均有刀傷與刺傷痕跡。鄰居說，以前見過這家人把孩子送到托兒所，當時問起孩子的年紀時，對方說「最大的孩子今年已經念1年級了」。附近居民指稱，案發現場地板黑漆漆的，沒有榻榻米。

NHK拍攝的現場畫面顯示，多輛消防車與救護車停在戶越銀座商店街周邊，商店街也拉起封鎖線，消防水喉拉向1棟可能是案發地點的建物，但消防員並未發現煙霧或起火的建物。商店街一家肉舖女店員說，消防隊沿著商店街一條窄巷前進，「我們沒看到火舌也聞不到煙味，不知道發生什麼事了」。

一名70多歲婦人說，警笛聲響起時，她就在民宅隔壁的神社，但沒看到任何煙霧與火焰，透過電視新聞畫面推測地點可能就在隔壁，「我趕緊衝出去看，窗戶開著，但火勢並不猛烈，屋內好像有東西在燃燒，地上有深色的灰燼」。至於案發地點住戶，她說「我沒聽到任何爭吵聲，他們也未曾與鄰居有過爭執」。

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