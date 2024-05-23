有「翹臀珍」美名的拉丁天后珍妮佛羅培茲以科幻新作《異星戰境》再創事業巔峰，聯手《尚氣：十環幫傳奇》劉思慕、奧斯卡最佳男配角提名的斯特林K布朗，一同探究AI人工智能與人類共存的可能性。3人日前接受聯訪，劉思慕盛讚珍妮佛：「她超級敬業而且總是想拿出最好的表現，棒透了！」

為了要呈現絕佳的視覺效果，珍妮佛親自挑戰特技。她透露自己長年練舞，肢體表現不是問題，只是諸多場景需使用特效，一切得靠想像力，「一直表現生死關頭的緊張感，是很累的事情。」她坦言，累的不是身體而是心。珍妮佛更自嘲：「我看起來像個瘸子，雖然沒受傷，但看起來行動不便。」

珍妮佛羅培茲出席首映紅毯，狀態絕佳。（Netflix提供

《異星戰境》探討使用人工智慧的益處與壞處，3位演員對現代科技還是抱有極大信心，珍妮佛也表示：「與人工智慧合作，我們可以創造最大效益」，但人工智慧也可能讓世界變得更糟。劉思慕近一步補充，人工智慧能讓生活變得更便利，但能不能拿來做決定、創造藝術，這些都還有待討論。

斯特林K布朗（左起）、珍妮佛羅培茲、劉思慕出席電影首映會。（Netflix提供）

3位演員都是首次與彼此合作，但關係極好。斯特林笑道：「這部電影有珍妮佛羅培茲，這就是大家必看的原因。」雖說劉思慕在電影中飾演反派，但毫不影響他與另外2位搭檔的情誼，斯特林在紅毯上碰見劉思慕時，更是給他一個大大的擁抱，開心碰頭的2位都表示：「拍片現場總是充滿愛。」