新青案房貸去年8月推出，當月有近2600戶撥貸、撥貸金額168億元，9月撥貸戶數成長至4,768戶，撥貸金額約340億元，隨後維持一路成長態勢，近來每月約在6,000千戶以上、撥貸金額約近500億元，累計到3月底累計已經撥貸約4.28萬戶，撥貸金額達3,122億元，據推估，約有三分之的房貸戶使用新青安房貸，新青安房貸推出以來，為市場帶來一些新的買氣與資金動能。

新青安政策房貸房貸政策，包括最高可貸1,000萬元、寬限期最多五年與最長40年期的房貸期限，補貼後利率僅剩下1.775％，與現在一般房貸利率有將近0.4％的利差。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，新青安房貸提供首購最多40年與最多5年寬限期的貸款條件，可以降低首購族的每月負擔，再加上利率補貼利息，也比一般房貸便宜，即使央行3月下旬升息半碼，政府也補貼吸收，讓新青安房貸與一般房貸的利差拉大，新青安已經是市場面最優惠的房貸方案。

有購屋需求民眾，符合條件應該都會優先使用，不過使用者應留意，利率補貼有期限，並非房貸期間都適用，不過若擔憂到期後利率問題，到時候也可以將寬限期、房貸利率等條件納入考量，試算轉貸後符不符合自身財務需求，曾敬德建議，有需求的民眾再申貸新青安，不要為了新青安而購屋。