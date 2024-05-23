2024坎城影展的競爭激烈，從呼聲最高的《大都會》，到大衛柯能堡的《裹屍布》、尤格藍西莫《善良的種類》、華語電影管虎的《狗陣》，可說競爭激烈。而另一端紅毯上的競豔也相對搶眼，香奈兒品牌大使瑪格麗特庫利、艾瑪喬朵洛絲琪，與吳可熙、伊娃葛林、娜塔莉伊曼紐爾皆穿戴香奈兒高級訂製服與珠寶出席。

品牌大使瑪格麗特庫利出席《善良的種類》時，就一連換上兩套香奈兒時裝現身；紅毯時以2024春夏高級訂製服系列的粉色蝴蝶結荷葉褶飾長洋裝搭配Etoile Filante鑽石頭飾與Tweed耳環，而在紅毯結束後換上另一套充滿法國女人味的香奈兒2024秋冬時裝系列，黑色絲質長洋裝與CHANEL白色寬邊帽搭配的超完美，與手上的Comete手環和Signature手環也點出女性的優雅與自信。

瑪格麗特庫莉於《善良的種類》映前紅毯時，以一身粉色的CHANEL高訂服裝現身。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

女星伊娃葛林以經典的CHANEL高訂秀服登場，搭配CHANEL彩妝，可說豔冠群芳。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

不老女神伊娃葛林出席《艾米莉亞佩雷斯》首映紅毯時，則以復古的CHANEL 1994秋冬高級訂製服系列搭配珠寶與鞋履，而她臉上的彩妝更是不少網友看紅毯重點，紛紛表示她氣質狂勝一票女星，臉上妝容更是光彩奪目。這秘密則來自於伊娃葛林妝前勤用香奈兒高效彈力修護霜與山茶花潤澤護脣精華保養，底妝則是以香奈兒裸光水慕絲粉底搭配原生肌蜜粉餅與水波光感亮采盤，打造出肌膚無瑕的質地。加上使用色號234的炫彩單色眼影、與04暮光色的立體眼彩還有色號31的康朋街脣膏，難怪伊娃葛林出場就成為焦點。

華人女星吳可熙以CHANEL 2019秋冬高訂作品登台。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

娜塔莉伊曼紐爾穿上CHANEL 2023／24秋冬高訂作品，盡顯優雅身段。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

另外演員吳可熙與娜塔莉伊曼紐爾出席《藍色太陽宮》與《大都會》放映會時，也成為映會上嬌點。吳可熙以CHANEL 2019／20秋冬高級訂製服出現首映會現場，搭配Comete流星不對稱耳環與Ruban戒指，成為華人女星中的亮點之一；娜塔莉則是以CHANEL 2023／24秋冬高級訂製服中的灰色烏干紗細帶洋裝與荷葉繡飾披肩上衣搭配Comete耳扣、Comete流星不對稱耳環和Soleil 19 Aout戒指登台，美得無話可說。