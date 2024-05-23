女星伊能靜與「哈林」庾澄慶的兒子小哈利（庾恩利）日前從紐約大學帝勢藝術學院畢業，隨後立刻飛到上海與媽媽會合，他今（23）日上傳「開工」的影片，透露將現身GQ盛典，還會出現在伊能靜的直播間。

小哈利今（23）日曬出最新動態，表示一到上海就開始工作，在試裝前他還不忘分享到上海的第1餐，沒想到一顆茶葉蛋竟讓他有點想哭，因為上次吃到茶葉蛋已是1月的時候，非常懷念這個滋味。

畫面一轉，小哈利則和伊能靜合體，兩人一面見就相擁而上，可見母子倆感情相當好，隨後便一同挑選出席活動的服裝，並透露24日將會在媽媽的直播間現身，讓網友都很期待，「能來其他地方嗎」、「穿啥都好看，行走的衣架」、「每天都更新行不行」、「敲碗接下來的行程到處巡迴」。

事實上，小哈利16日順利從大學畢業，庾澄慶與伊能靜都相繼前往美國，並與小哈利單獨見面，原以為3人有望同框，但未實現網友期待的畫面，儘管如此，大家都能感受到父母兩人對小哈利的愛是不變的，小哈利的未來發展也備受外界關注。