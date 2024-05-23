一年一度的台北上海雙城論壇，今年輪到台北市政府舉辦，目前初估將於7-8月間舉辦。台北市長蔣萬安23日進行市政總質詢時，也被問到雙城論壇規畫，以及上海市長龔正是否會親自率團來台。蔣表示，去年雙城論壇時就有邀約，而在今年台北燈節的上海團來台時也有二度邀約，一直都是希望龔正能夠親自率團前來與會。

觀傳局長王秋冬表示，今年台北燈節期間，上海方就有派相關人員來台，已有針對今年雙城論壇初步交流溝通，而近日上海方也會再度派遣踩線團來台，也已經呈報陸委會，目前已經核准。

國民黨台北市議員秦慧珠則表示，每次由上海方舉辦雙城論壇時，台北都會由市長親自率團前往，不過上海方僅在郝龍斌擔任市長時，由上海市長率團與會，其他場次都僅由副市長出席，今年雙城論壇是否會邀請現任市長龔正前來與會？

對此蔣萬安則直言，去年雙城論壇時就首度親自邀請龔正今年來台，而在今年燈節上海團來台時，也二度向上海方邀請。蔣萬安強調，即使兩岸軍演有所緊張，但城市交流的線不能斷，因此會按照往例如期舉行，至於論壇主題部分雙方仍在協調當中。

至於影響新加坡政壇20年的總理李顯龍，已於15日正式卸任，並交棒給副總理兼財政部長黃循財，秦慧珠也詢問蔣萬安，去年出訪新加坡時，就盛傳曾與李顯龍及黃循財會面，而現在李已卸任，是否邀請李顯龍來訪？對此蔣萬安也不諱言，表示可以規畫安排，並向新加坡方提出這樣的意願。