46歲元祖韓流女神金喜善主演新劇《我們, 家》中和金南喜飾演夫妻，好默契從戲裡延伸到戲外，今（23日）的記者會上不時鬥嘴、互虧，甚至讓原本坐在2人中間、飾演婆婆的李慧英不顧活動還在進行，就突然爆笑喊：「我受不了了，要換位子！」接著立刻起身讓這對夫妻坐在一起，逗趣又帥氣的反應也讓現場笑成一片。

《我們, 家》描述韓國最優秀的家庭心理諮詢師盧英媛（金喜善飾），原本與整形外科醫生丈夫（金南喜飾）過著人人稱羨的幸福生活，直到神秘女子李世娜（妍雨飾）的出現，讓全家的秘密逐漸浮出水面，英媛在職涯和家庭均受到威脅之下，和身為推理小說作家的婆婆（李慧英飾）攜手守護家人，同時解開所有謎團的懸疑故事。導演李東賢表示，劇名既能體現家庭的和睦，也暗示了家庭成員被困在「我們」這個群體中的感覺。

金喜善這次化身權威家庭心理諮商師，雖然參考了很多吳恩英博士（韓國著名兒童及青少年心理專家暨精神科醫師）的資料與其節目，但也無法完全掌握她的專業，只能試著想像「如果金喜善是諮商師會怎麼樣」並以此為基礎努力模仿。對於全新的演技轉型，金喜善表示：「以前主要都拍浪漫劇，但到了40歲後有很多不同的角色可以嘗試，能夠挑戰是我的幸運。」並稱下次還想嘗試完全不同的動作戲。

金南喜在劇中以《財閥家的小兒子》宋仲基堂哥一角打開知名度，此次和金喜善飾演夫妻，金喜善忍不住爆料金南喜，「他真的很愛開玩笑跟惡作劇，例如在一場非常嚴肅的戲中，我要打開道具盒，結果裡面放的不是應該有的道具，而是一張寫著『炖黃魚』的便條紙，我本來應該只是打開盒子然後關上它，然後我的笑點又很低，就忍不住笑了出來，拍攝現場非常有趣」，金南喜對此解釋：「因為我在拍攝初期想和喜善姊拉近關係，這是一種想要變熟的表達方式，但每次喜善姊的反應都很大，讓我覺得很有趣。」

資深女星李慧英此次和金喜善是婆媳關係，她驚曝：「我之前沒看過金喜善的演技，只知道她是一位漂亮、開朗的藝人，這次合作讓我大吃一驚，她不僅非常漂亮，而且展現出元祖韓流明星應有的風範和態度，她是最棒的女人、最棒的演員，感覺非常幸福。怎麼沒有早點遇到她呢？」」不過當她自爆「沒看過金喜善的作品」時，其他人的表情都略顯尷尬，金喜善則大方告白：「我都有看前輩的作品呢，當老師決定演出這部劇後，我還到處炫耀，大家一聽到我要和李慧英老師演戲都很羨慕我。」

《我們, 家》本週末起，每週六日在friDay影音、中華電信MOD影視館 、HamiVideo影劇館跟播韓國，7月20日起，每週末晚間9點在龍華偶像台MOD353播出。