日本設計師川久保玲（Rei Kawakubo）一直是日本潮流指標性風向球之一，更是Comme des Garcons的創辦人與設計師，其中能見度最高的當屬支線Comme des Garcons PLAY的小愛心，當年不少人飛往日本只為一親小愛心芳澤，而今年CDG更是由喜事國際首度引進Comme des Garcons旗下最新支線品牌CDGCDGCDG，為台灣消費者帶來充滿鮮明極簡潮感服裝設計。

CDGCDGCDG中國風立領襯衫，售價7180元。（喜事國際提供／黃唯淯台北傳真）

CDGCDGCDG圓形LOGO教練風衣，售價5380元。（喜事國際提供／黃唯淯台北傳真）

CDGCDGCDG風格與主牌調性有些神似，但更多地增加了街頭、潮流元素感，對追求服裝不要是一板一眼、願意為設計多花錢的民眾來說，這個全新登台的副牌是相當建議好好一逛的品牌，顏色均為單一色調為主，並強調極簡、中性、叛逆與自信，核心精神緊扣著主牌Comme des Garcons的玩世不恭感，但融合了些許軍裝、陽剛般的潮感。此次進駐台灣落腳台北微風南山店，喜愛CDG不按牌理出牌風格的消費者，推薦必逛。